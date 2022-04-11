У Мелітополі загарбники затримують бізнесменів та відпускають їх після виплати «компенсації»

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські військовослужбовці масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати «компенсації».

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні масово затримують підприємців та бізнесменів. У них проводяться обшуки. Після виплати якоїсь компенсації їх відпускають. Підприємцям перебувати (у місті – ред.) небезпечно. Їх намагаються обкласти податком та платами”, — сказав Федоров.

За його словами, у місті ведеться посилений тиск на мешканців, зокрема, чоловіків змушують вступати до лав “народної міліції” та лав збройних сил російської федерації.

Водночас Федоров нагадав, що за співпрацю з російськими загарбниками передбачено кримінальну відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово зайнятому загарбниками Мелітополі окупаційна «влада» веде активну підготовку міста до святкування 9 Травня. При цьому російські війська готують провокації до цієї дати, в яких мають намір обвинуватити українську владу.