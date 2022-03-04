У мережі показали, як зараз виглядає знищений варварами-окупантами найбільший літак «Мрія» (фото)

Опубліковані фото найбільшого вантажного літака в світі після атаки окупантів РФ.

Ось так зараз виглядає розбита окупантами Українська «Мрія» — найбільший вантажний літак у світі.

Фото публікує Telegram-канал»Останній Блокпост».

Літак атакували 24 лютого — у перший день російського військового вторгнення в Україну. За даними порталу Flight Radar, після 5 лютого повітряне судно знаходилося на аеродромі Гостомеля і з того часу нікуди не літало.

Зазначимо, АН-225 «Мрія» — найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторним бюро імені Антонова. «Мрія» активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020 року літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом. // УНІАН