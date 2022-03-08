У мережі поширюється новий шкідливий файл: як розпізнати та захиститися
Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси.
Українські спеціалісти помітили поширення в мережі нового шкідливого файлу, який здатен встановити та запустити небезпечну програму.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку.
Так, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл «довідка.zip», який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm».
Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку «image.jpg» (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до встановлення і запуску на комп’ютері шкідливої програми MicroBackdoor.
«У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами — ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів», — зазначили у відомстві.