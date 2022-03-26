У Миколаєві чоловік назбирав за містом снарядів: в результаті вибуху загинула його жінка

Вкотре закликаємо громадян ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети, особливо залишки або частини снарядів.

Сьогодні, 25 березня, вдень біля одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні ПТЗ, що у Миколаєві, пролунав вибух.

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула.

Зі слів потерпілого, він за містом знайшов снаряди, які завантажив до багажного відділення автівки. Після того, як приїхав додому, разом із знайомою почали діставати вибухонебезпечні предмети, які здетонували.

Наразі вирішується питання щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадуємо, що торкатись, а, тим більше, переміщати вибухові пристрої смертельно небезпечно. Про виявлення подібних знахідок необхідно одразу повідомляти на спецлінію 102 або 101 – вам допоможуть тільки фахівці.

Поліція Миколаївської області