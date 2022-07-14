У Миколаївській області ЗСУ знищили пункт управління і склад боєприпасів – ОК «Південь»

Цілі підірвали в Снігурівському і Баштанському районах.

На території Миколаївської області українські захисники завдали влучних ударів по окупантах. Вони знищили пункт управління і склад з боєприпасами ворога в Снігурівському та Баштанському районах відповідно.

Цією інформацією поділився прес-центр оперативного командування «Південь» у традиційному зведенні з фронту.

«Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах», — заявили в ОК «Південь».

У звіті також сказано про обстріли мирних українських міст окупантами. Вночі п’ять ракет було випущено по Баштанці. В результаті ударів знищено кілька приватних будинків, одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Вранці бомбардування зазнав Миколаїв. Окупанти влучили в готель, три навчальних заклади та стадіон. Пошкоджено також магазини, багатоквартирні будинки та підприємства.

Територію Широківської громади обстрілювали вночі та вранці. Зафіксовано попадання у водонапірну вежу. А по Березнегуватській громаді продовжують завдавати ударів.

Частина зведення від ОК «Південь» стосувалася збільшення кількості російських військ на півдні та морської міни, яка дрейфувала біля берегів Одеси. Зараз проводяться роботи для знешкодження вибухового пристрою. // УНІАН