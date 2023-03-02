У Міноборони перелічили фейки, які поширює Росія щодо ситуації довкола Бахмута
Рашисти таким чином хочуть деморалізувати українське суспільство і військових.
Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Окупанти поширюють твердження, начебто Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.
“Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво”, – наголосила Маляр.
Також росіяни дискредитують військове командування східного напрямку. Зокрема, вороги викладають фейкові документи нібито зі штабу на сході. Крім цього, загарбники з метою навіювання демонструють свою “силу” і “слабкість” українських захисників, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін, додала заступниця лави Міноборони
Нагадаємо, окупанти продовжують штурмувати Бахмут, але українські бійці відбивають їхні атаки.
Як зазначили в британському Міноборони, підвищення температури повітря веде до утворення багнюки, яка обмежує пересування по пересіченій місцевості, що добре для військ, які обороняються. // LB.ua