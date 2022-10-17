У Міноборони пояснили, чому не можна публікувати фото з номерами збитих дронів

Фотографії збитих дронів-камікадзе з бортовими номерами не можна публікувати, адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, передає УНН.

«Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих «Шахедів». Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО», – написала Маляр.

Проте вона зазначила, що потрібно потроху вчитися мислити по-воєнному й думати трішки наперед.

«Тож, чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі? Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон.Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації», – повідомила Маляр.

За її словами, деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів».

«Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює», – додала Маляр.