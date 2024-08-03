У Морозовську Ростовської області РФ дрони атакували військовий аеродром, – ЗМІ

У ніч на 3 серпня приблизно о 02:56 дрони атакували Морозовськ Ростовської області. Попередньо, безпілотники вдарили по військовому аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram канали.

Після події губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено “складські об’єкти” у Кам’янському та Морозовському районах.

“Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється”, – додав він.

При цьому російські канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі.

Канали припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів. Також повідомлялося про вибухи у Міллеровому, але це, ймовірно, робота ППО.

Приблизно о 03:30 російські канали знову повідомили про вибухи в Морозівську.

Оновлено о 04:00

Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки дронів у Кам’янському районі горять резервуари з паливом.

Оновлено о 05:07

Губернатор Ростовської області повідомив, що минулої ночі регіон атакували 55 нібито українських БпЛА. За його словами, внаслідок атаки жертв і постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування.

Оновлено о 05:20

Телеграм-канали посилаючись на заяви місцевих жителів уточнюють, що в Кам’янському районі Ростовської області дрони атакували ФГКУ комбінат “Атлас”.