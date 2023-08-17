У Москві помер генерал-окупант, який у 2022 році командував вторгненням в Україну

У Росії заявили, що помер екскомандувач військ Східного військового округу та ексзаступник міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Жидко.

Він командував окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні протягом травня-липня 2022 року.

Він помер у Москві після тривалої хвороби.

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Жидко у 2016 році очолював штаб угруповання ЗС РФ у Сирії, а за два роки став командувачем Східного військового округу ЗС РФ.

Протягом листопада 2021 – липня 2022 року був заступником міністра оборони – начальником головного військово-політичного управління ЗС РФ. На початку червня 2023 року його призначили командувати всіма окупаційними угрупованнями ЗС РФ в Україні Південного військового округу (а не східного), змінивши на цій посаді генерала Дворнікова. // Букви