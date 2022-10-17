У Миколаєві дрони окупантів пошкодили цистерни з олією: вона тече вулицями (фото, відео)
Російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з соняшниковою олією на території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та місцеве видання “Новини-N”.
Кім підтвердив, що російські війська атакували підприємство, тому є влучання в ємкості з олією.
За даними ЗМІ, після влучання виникла пожежа, яку швидко локалізували рятівники ДСНС. Проте у цистернах утворилися пробоїни, через які почала витікати олія. Вона заливає територію підприємства і вже тече вулицями. Зазначається, що олія стікає до міської зливової каналізації.
Керівництво підприємства уточнює, що у цистернах було близько 7,5 тисяч тонн соняшникової олії.