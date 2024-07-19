У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі

Відомо про 5 постраждалих, та 3 загиблих, серед жертв дитина.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич та глава ОВА Віталій Кім.

Станом на 21.20 ДСНС заявила про 15 постраждалих, серед яких – четверо неповнолітніх. Вісьмох людей госпіталізували. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків та будівля дитсадка.

Станом на 19:00 за інформацією міністра МВС Ігора Клименка, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Щонайменше 5 жителів дістали поранення.

“Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно”, — зазначив Клименко.

Оновлення. За інформацією президента України, російська ракета влучила в дитячий майданчик поблизу житлового будинку.

“Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким.

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу”, — написав Зеленський.

Оновлення. За інформацією Сєнкевича, відомо вже про трьох загиблих, серед них — дитина.

Напередодні у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів в обласному центрі.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, попередньо зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Спочатку, станом на 17:45 відомо одну жертву та поранених, пошкодження житлового сектору.

На місці працюють всі необхідні служби. // LB.ua