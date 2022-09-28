У Миколаївці на донеччині російська ракета влучила в школу, де ховалися цивільні

Російські окупанти вдарили по Миколаївці на Донеччині. Ракета С-300 влучила в школу, де було облаштовано укриття для цивільних. Під час обстрілу там були люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

“Обстріл (попередньо, ракетою С-300) стався близько 5 ранку, на той час в укритті знаходилося дванадцять осіб, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили прямо в будівлю школи”, – розповів він. Зазначається, що через потужний удар стіни школи не витримали, але сам притулок залишився цілим – люди, що знаходилися там, не постраждали. При цьому досі немає інформації про одну людину, яка працювала в школі – її пошуки продовжуються.