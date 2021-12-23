У МЗС спростували фантазії (чи мрії?) Путіна про підготовку Україною «військової операції» на Донбасі

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МЗС закликало РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує «військову операцію» на Донбасі, не відповідає дійсності.

У МЗС спростували заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Більше того, глава Офісу президента та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню«, — наголосив він.

МЗС закликало Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України.

«Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят», — додав речник МЗС.

Нагадаємо, під час пресконференції Путін заявив, що в нього «складається враження, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі».

22 грудня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила повернення до режиму припинення вогню. Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ тощо. // LB.ua

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