У НАТО попередили: Білорусь готує обставини для виправдання наступу на Україну та розміщення ядерної зброї Росії

Білорусь може незабаром напасти на Україну і готується потенційно дозволити росії розмістити ядерну зброю на білоруській землі.

Про це з посиланням на високопоставленого представника розвідки НАТО пише The Guardian, повідомляє УНН.

На умовах анонімності чиновник заявив, що альянс стурбований тим, що білоруські війська можуть приєднатися до бойових дій в Україні.

«Білоруський уряд готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ на Україну і неминуче розміщення російської ядерної зброї в білорусі», — сказав представник НАТО.

У той час як білорусь дозволила російським військам використовувати свою територію для проведення наземних і повітряних нападів, НАТО поки не бачить ніяких переконливих доказів того, що білоруські війська брали безпосередню участь у бойових діях в Україні, сказав чиновник.

«Я не кажу вам, що завтра вони закинуть туди ядерну зброю. Я маю на увазі, що вони зробили політичні кроки, щоб тепер мати можливість отримати ядерну зброю, якщо таке рішення буде прийнято», — повідомив чиновник.

Також він охарактеризував конфлікт в Україні як близький до тупикової ситуації, коли українські сили заважають Росії домогтися прогресу, але президент росії Володимир Путін не проявляє готовності відступати.

«Якщо ми не в глухому куті, то швидко до нього наближаємося. Реальність така, що жодна зі сторін не має переваги над іншою», — зазначив він.

За словами чиновника, незважаючи на відсутність значного прогресу за останні два тижні, Путін, схоже, не бажає визнавати невдачу.

За словами чиновника, проблема тупикової ситуації в тому, що вона призведе до «довгої, затяжної битви», яка спричинить за собою «серйозні» людські жертви і збитки.

Жодна зі сторін тут не може перемогти. Жодна зі сторін не буде капітулювати.