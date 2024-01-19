У НАТО закликають цивільних на Заході готуватися до «тотальної війни» з Росією

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до “тотальної війни” з Росією.

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на заяву Бауера:

“Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. …Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль”.

Адмірал Бауер вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

“Все починається з цього (…) Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років”.

Його попередження пролунало напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких альянс відпрацьовує відбиття вторгнення російських військ. // УП