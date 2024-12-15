У ніч на 15.12.24 збито 56 російських БПЛА, ще 49 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені), три — повернулись у Росію

У ніч на 15 грудня 2024 року (із 19.00 14 грудня) противник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у росію.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України