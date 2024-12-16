У ніч на 16.12.24 збито 27 російських БПЛА, ще 19 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Уночі 16 грудня 2024 року (із 01.00) противник атакував Україну 49-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА – в повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходили.

Генеральний штаб ЗСУ