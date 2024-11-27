У ніч на 27.11.24 збито 36 російських БПЛА, 48 локаційно втрачено

У ніч на 27 листопада 2024 року (із 19.30 26 листопада) противник атакував Україну 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, росії та тимчасово окупованих територій.

Генеральний штаб ЗСУ