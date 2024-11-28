У ніч на 28.11.24 збито 76 російських крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БПЛА

У ніч на 28 листопада 2024 року (із 19.30 27 листопада) противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

– 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. – рф. по Харківщині;

– 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. – рф.;

– 28 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

– 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

– 97 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджено збиття:

– 76 крилатих ракет Х-101/«Калібр»;

– 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

– 35 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України