У ніч на 29.11.24 збито 88 російських БПЛА, 41 локаційно втрачено, один – повернувся до Росії

У ніч на 29 листопада 2024 року (із 18.30 29 листопада) противник атакував Україну 132-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ