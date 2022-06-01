У Німеччині заявили, що передуть Україні систему ППО для захисту від російських атак

Йдеться про ракети класу «повітря-повітря» IRIS-T.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні все ж планують поставити озброєння для боротьби з російськими окупантами. Йдеться про системи протиповітряної оборони.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідну заяву Шольц зробив під час свого виступу в Бундестазі. За його словами, за допомогою ракет класу «повітря-повітря» можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивну артилерію, безпілотники та інше.

Крім того, Київ отримає від Берліна радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Німеччина вже передала Україні:

15 тонн боєприпасів;

100 тисяч ручних гранат;

понад 5 тисяч протитанкових мін.

УНІАН