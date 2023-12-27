У Німеччині встановили російських окупантів, які стріляли по мирних жителях в Гостомелі
В результаті першого німецького розслідування встановили конкретний військових РФ, які в Гостомелі обстрілювали та поранили мирних жителів, у тому числі особу з німецьким громадянством.
Про це пише Spiegel.
“Підозрюваних у стрільбі та відповідальних офіцерів уже ідентифіковано. Якщо ми спіймаємо злочинця, ми висунемо звинувачення. І якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, потрапить у руки цих людей, ми надамо докази таким чином, щоб там можна було успішно висунути звинувачення”, — заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн.
Перед відкриттям цього розслідування Федеральна прокуратура вже ініціювала так зване структурне розслідування воєнних злочинів під час російської війни проти України.
Мета полягає в тому, щоб спочатку отримати докази без конкретних підозрюваних, наприклад, шляхом опитування свідків, які шукали притулку в Німеччині. Подібний підхід було використано щодо воєнних злочинів у Сирії, де наразі було винесено кілька вироків.
“Людям, які стали жертвами або свідками травматичного досвіду, часто важко знову зіткнутися зі своїм досвідом і поговорити про нього”, — сказав Бушманн.
Німецька влада запустила звернення українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей поділитися своїм досвідом із поліцією. Також є персонал, який навчений відповідним чином допитувати травмованих людей.
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