У Покровську накопичилося близько 200 росіян. Сили оборони намагаються їх вибити

У Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Там розповіли, що українські війська продовжують виконувати завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через бойові порядки Сил оборони, використовуючи чисельну перевагу.

Разом із цим у Генштабі наголосили, що бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю.

Окрім цього, військові вказують, що ворог нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, з 20 по 25 жовтня Генштаб зафіксував 41 штурмову дію противника за підтримки техніки. Найбільше — на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку

У серпні 1 корпус Національної гвардії «Азов» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку після того, як окупанти посилили там наступ.

Зрештою, українські військові «зрізали» виступ окупаційних сил рф під Добропіллям. Зокрема, протягом минулого місяця вдалося зачистити населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов казав hromadske наприкінці серпня, що в нижній частині виступу ще присутні росіяни.

Станом на середину жовтня за весь час операції Сили оборони звільнили 182,8 км² території Покровського району. Ще 230,1 км² — зачистили від диверсантів. // hromadske