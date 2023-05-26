У поліклініці Дніпра від російської ракети загинула людина та поранено ще 15 (фото, відео)

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Вранці 26 травня армія рф завдала чергового ракетного удару по Дніпру. Під приціл потрапила поліклініка. Наразі на місці розбирають завали та рятують постраждалих.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, на даний момент відомо про одного загиблого та 15 поранених. На місці йде ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Зазначимо, що повітряна тривога була оголошена вже після прильоту, тому люди не мали можливості сховатися в укритті.

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