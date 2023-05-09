У поліції показали уламки ракет, запущених російськими загарбниками вранці 9 травня, які впали на Київщині

У поліції повідомили, що уламки російських ракет, запущених Росією вранці 9 травня і збитих силами ППО, впали на території Київської області, спричинивши часткові руйнування інфраструктури, але не призвівши до поранення людей.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото уламків, які впали на території населеного пункту в одному із районів області. Його назву він не уточнив.

«Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету», – написав Нєбитов.

Крім того, за його словами, уламки російської ракети виявили в полі в одному із районів Київщини.

«Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події», – заявив керівник поліції Київщини.

Він закликав не торкатися частин дронів, ракет у разі їх виявлення, а повідомити про знахідку спеціальні служби й обмежити доступ до місця падіння уламків.

Крім того, в поліції показали воронку від російських обстрілів в одному із районів Київської області. «Діаметр влучання – близько восьми метрів, глибина – понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні», – йдеться в повідомленні.

Назви населених пунктів у поліції не уточнили, зазначає Радіо Свобода.

Раніше сьогодні начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в повітряному просторі столиці України рано-вранці 9 травня сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько півтора десятка російських повітряних цілей.

Він наголосив, що це була п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

«Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами і засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід». Уже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію)», – йдеться в повідомленні.

У повітряних силах уточнили, що сили ППО повітряного командування «Центр» знищили 14 крилатих ракет, ще одну збили у зоні відповідальності повітряного командування «Південь».