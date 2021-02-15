У Попасній Нацгвардійці спільно з працівниками СБУ виявили схрон з боєприпасами

У місті Попасній, що на Луганщині, працівники СБУ спільно з військовослужбовцями Нацгвардії із складу Об’єднаних сил, виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.

13 лютого під час перевірки потенційно небезпечних будівель у місті Попасній, працівники Служби безпеки спільно з кінологічною парою Національної гвардії України перевіряли подвір’я одного з покинутих будинків.

https://ngu.gov.ua/ua/news/nacgvardiyci-spilno-z-pracivnykamy-sluzhby-bezpeky-ukrayiny-vyyavyly-shron-z-boyeprypasamy?fbclid=IwAR237IsBZDu5c_qZW5nbNXtL8dleewJqGZ2ZrUAZEKZ5spkaFnsz0JSyF70

Біля воріт загородженої території силовики уже натрапили на так звану «розтяжку» з прикріпленою до неї ручною гранатою Ф-1. Гвардійський службовий пес, який того дня ніс службу у складі групи, своєчасно виявив прихований «сюрприз».

Пізніше, під час огляду прилеглої до будівлі території, було виявлено зброю та боєприпаси.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС.

Пресслужба угруповання НГУ в ОС