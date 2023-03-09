У Повітряних силах ЗСУ повідомили деталі російського масованого ракетного удару

Під час масованої атаки росіяни запустили 81 ракету різних типів з півночі, півдня та сходу. Запуск також відбувався з акваторії трьох морів: Чорного, Азовського та Каспійського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

“Сьогодні під час атаки використали 81 ракету різних типів та різного базування… Використовувалися різні напрямки: з півночі, півдня та зі сходу. Використовувалися також акваторії трьох морів: Чорного, Азовського та Каспійського. Звідти противник завдавав ударів дальньою стратегічною та тактичною авіацією, а також з кораблів, які є носіями “Калібрів” у Чорному морі.

Противник також застосував зенітні ракети С-300 наземного базування, і ними бив по прифронтовій зоні. Сьогодні 13 таких ракет було випущено по Україні”, – розповів Ігнат.

За словами речника, також можна вважати знешкодженими ракети Х-31П та X-59, які запускали з літаків СУ-35, з південного напрямку. Вони не долетіли до своїх цілей, оскільки були організовані певні заходи з протидії, зауважив Ігнат.

“Їх метою, ймовірно, була атака нашої протиповітряної оборони, наших зенітно-ракетних систем радіотехнічних військ. Так само запускали з південного та з північного напрямку ракети Х-22”, – додав він.

Речник зауважив, що така масована атака, коли спочатку вилетіли БпЛА, потім тактична і дальня авіації, а за нею стратегічна і кораблі для того, щоб розосередити увагу.

“Для чого це робиться одночасно? Це розосередження уваги, виснаження сил та засобів, які в нас є, щоб одночасно завдати удар великою кількістю ракет різних типів, різного базування. Це ускладнює роботу протиповітряній обороні, але, власне, ті засоби, які в нас є, і ті ракети, які ми можемо збивати, вони вражаються і ефективність навіть при такому масованому обстрілі доволі таки висока”, – підсумував речник.