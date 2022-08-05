У публічних закликах до агресивної війни та розв’язування воєнного конфлікту підозрюють зрадників з Львівщини

Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки.

Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. «ДНР». А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Триває досудове розслідування.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Управління СБ України у Львівській області