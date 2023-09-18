У Раді пропонують зробити Реєстр військовозобов’язаних електронним: що це змінить

Законопроектом визначається порядок набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів стане електронним.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062).

Текст проекту закону авторства близько 100 депутатів оприлюднено на сайті парламенту. Ним передбачається встановити, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це електронна інформаційно-комунікаційна система, тоді як нині вказано, що вона “автоматизована”.

До основних завдань ведення Реєстру пропонується додати ідентифікацію призовників, військовозобов’язаних та резервістів, оформлення, видачу, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі та визнання недійсними документів військового обліку громадян України.

Також визначається, що оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється із використанням засобів Реєстру.

До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних відомості щодо персональних та службових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів; даних про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних сил України та інших військових формувань.

Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Держателю Реєстру (Міністерству оборони) персональні дані стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

При цьому, до переліку таких персональних даних також пропонується віднести, зокрема номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; інформацію про адміністративні правопорушення, володіння іноземними мовами; відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю; відомості про документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, існує необхідність на рівні законів удосконалити процедуру інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Так, законопроектом передбачається, зокрема встановлення можливості подання заяви в паперовій або електронній формі до відповідних держорганів для набуття статусу такої особи, а також визначається порядок набуття військовослужбовцями статусу УБД під час дії воєнного стану.

Законопроектом, зокрема передбачається, що статус учасника бойових дій набувається автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду).

Серед іншого, законопроектом також впроваджується Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста: це програмний інтерфейс Реєстру, призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі.

Е-реєстр військовозобов’язаних: що відомо

Раніше повідомлялося, що новопризначений міністр оборони Рустем Умєров планує запровадити в Україні електронний військовий квиток, цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій та запустити електронний реєстр призовників.

Він, зокрема заявив, що абревіатура “ВЛК” у її нинішньому вигляді повинна піти у минуле, тому необхідно цифровізувати всі процеси. // УНІАН