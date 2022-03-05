У районі Ірпеня окупанти підірвали залізничні колії, зірвано евакуацію залізницею

Російські окупанти пошкодили колію у напрямку Ірпеня на Київщині, евакуювати людей тепер доведеться автобусами.

Про це повідомив у Facebook мер Ірпеня Олександр Маркушин, пише УНН.

“Окупанти підірвали залізничні колії! Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (міст с. Романівка), там буде здійснена евакуація автобусами на Київ”, — повідомив міський голова Ірпеня.

Він нагадав, що на київський залізничний вокзал відбувається евакуація дітей, жінок та людей похилого віку.

Також інцидент прокоментували в Укрзалізниці. За даними УЗ, влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня.

“Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить 1,26 млн осіб”, — повідомили у підприємстві у Telegram.