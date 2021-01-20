У районі проведення ООС на Луганщині задокументовано черговий факт використання забороненого озброєння виробництва РФ

Прокурорами Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях задокументовано черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Російської Федерації та постачання озброєння країною-агресором.

На колишніх позиціях НЗФ РФ, що дислокувалося поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району на Луганщині, виявлено боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.

Засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ та застосовуються представниками незаконних збройних формувань РФ

окупаційної адміністрації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України. Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за процесуального керівництва управління нагляду укримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури.

Протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на

місці.

Цей факт було задокументовано за повідомленням оперативної групи сил і засобів військової контррозвідки СБУ оперативно-тактичного угруповання «Північ» операції Об’єднаних сил.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури