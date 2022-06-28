У рамках проєкту «Пошук.Полон» будуть шукати українських військовополонених і надавати їм правову підтримку

Як повідомив юрист-правозахисник Микола Полозов, російська федерація на цей момент приховує досить велику кількість українських військовополонених, не повідомляє їхнім близьким, де вони та в якому вони стані, чи потрібна їм медична допомога, інші потреби.

“І у цьому сенсі я та мої колеги-правозахисники вирішили, що, використовуючи ті інструменти, які у нас є, ми можемо допомогти цим людям, можемо допомогти їх рідним, ми можемо допомогти владі України у реалізації головного – у поверненні цих людей додому”, – сказав Полозов.

Він наголосив, що Женевська конвенція передбачає низку підстав, за якими військовополоненим може бути надано як безпосередньо юридичний захист з боку адвокатів, так і різного роду паліативна допомога.

“Коли я говорю про українських військовополонених, важливо розуміти, що йдеться про всіх людей, які мали відношення до Збройних сил України, до Національної гвардії, до інших підрозділів, причому незалежно від громадянства. Ми чудово знаємо, що серед полонених є й іноземні громадяни, які не є громадянами України, але які захищали Україну та проливали свою кров за неї. І звичайно ж, їм ми теж надаватимемо необхідну підтримку”, – повідомив правозахисник.

Він висловив сподівання, що “ініціатива буде достатньо результативною і для того, щоб ми згодом могли сказати, що ті людські долі, яких вдалося витягнути з путінських катівень, яких вдалося витягнути з полону, є нашим скромним внеском у велику спільну справу”.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України