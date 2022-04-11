У різних районах Харкова знаходять міни уповільненої дії: як вони виглядають (фото)

Це боєприпаси невеликого розміру з пластиковим корпусом, їх не можна торкатися.

У різних районах Харкова, на подвір’ях житлових будинків та на вулицях, знаходять міни уповільненої дії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увага, жителі Харкова! У різних районах міста фіксуємо міни уповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський та інші. Боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кг. Фіксуємо по подвір’ях житлових будинків та вулицях», — наголосив він.

Синєгубов закликав у жодному разі не брати такі боєприпаси в руки, не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно. Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, необхідно негайно викликати рятувальників за номером 101.

«Станом на зараз рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати», — констатував голова ОВА.

Він також закликав без нагальної потреби не виходити з укриттів, адже міна може вибухнути в будь-який момент. // УНІАН