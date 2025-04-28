У російському Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)

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Росіяни попереджали про ракетну загрозу через українські «Нептуни»

У Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео) фото 1
Російські ЗМІ повідомляли про загрозу ракет «Нептун»

Російські ЗМІ повідомляли про загрозу ракет «Нептун». Фото з соцмереж

Тим часом мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що у промисловій зоні села Кирилівка «сталося загоряння ємності з дизельним паливом».

 

До ліквідації залучено вісім пожежних груп. Загрози поширення вогню немає.

За словами Кравченка, причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.

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