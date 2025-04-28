У російському Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
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У Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
💥”Вот и добабахалися”
У Новоросійську в повітря злітає нафтобаза. 🔥 pic.twitter.com/mdnxHLIoFg
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 28, 2025
До ліквідації залучено вісім пожежних груп. Загрози поширення вогню немає.
За словами Кравченка, причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.Tweet