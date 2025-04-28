У російському Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)

Росіяни попереджали про ракетну загрозу через українські «Нептуни»

У Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про загрозу ракет «Нептун». Водночас офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ не надходило.

Тим часом мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив , що у промисловій зоні села Кирилівка «сталося загоряння ємності з дизельним паливом».

Начебто вогонь перекинувся на легкові автомобілі, що стояли поруч, і контейнери. Постраждалих немає.

💥”Вот и добабахалися” У Новоросійську в повітря злітає нафтобаза. 🔥 pic.twitter.com/mdnxHLIoFg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 28, 2025

До ліквідації залучено вісім пожежних груп. Загрози поширення вогню немає.

За словами Кравченка, причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.