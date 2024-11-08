У російському Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів (відео)
Жителі російського Саратова поскаржилися на атаку дронів вночі 8 листопада. На місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
У мережі опублікували кадри пожежі на НПЗ у Саратові. Жителі писали, що це нібито факел заводу. Проте на кадрах помітно, що він знаходить правіше від місця загоряння.
Саратовський нафтопереробний завод більш відомий як завод “Крекінг”. Він входить у структури “Роснафти”. Завод знаходиться у Заводському районі Саратова, де, за словами губернатора, упали уламки.
Міноборони РФ заявляє, що нібито вночі російська ППО ліквідувала 17 дронів. З них шість – над Воронезькою областю, шість – над Саратовською, чотири – над Бєлгородською, один – над Брянською.
Атаки на НПЗ в Росії
Варто зазначити, що українські воїни здійснили десятки операцій, “полюючи” на російській нафтопереробні заводи та нафтобази. Захисники атакують об’єкти, які підтримують армію РФ та забезпечують окупаційні війська паливом.
За даними Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково зупинили роботу. Причиною цього став незакінчений ремонт. Росіяни не змогли завершити ремонтні роботи у жовтні через санкції.