У Росії офіційно визнали втрату ще одного генерала, якого утилізували за допомогою ЗСУ, заступника командира 8-ої загальновійськової армії

Високопоставленого рашиста генерал-майора Володимира Фролова (Владимир Петрович Фролов) поховали сьогодні 16 квітня у Санкт-Петербурзі, на церемонії був присутній губернатор Олександр Беглов, прес-служба якого і повідомила про успіх українських захисників на офіційному сайті адміністрації міста.

Також світлини з місця подій опублікували російські ЗМІ, зазначає видання «Діфенс Експрес» .

Зазначимо, що підрозділи 8-ої армії діяли на Півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб угрупування знаходився у Чорнобаївці. Саме там в середині березня було знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.