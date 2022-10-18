У Росії узаконять мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

18 жовтня Держдума, швидше за все, дозволить мобілізувати на війну з Україною громадян з незнятою чи непогашеною судимістю за тяжкі злочини – це сотні тисяч умовно-засуджених людей, які відбули покарання. Закликати їх до армії забороняє федеральний закон “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ”. Але військкомати вже порушують цю заборону, і парламентський комітет із оборони пропонує екстрено її скасувати, передає Бі-бі-сі.

Мобілізувати в армію судимих ​​за тяжкі злочини в Росії заборонено з моменту прийняття в 1997 році закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ”: “Призову на військову службу з мобілізації не підлягають громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину” .4.ст.17).

Виключити цю норму із закону запропонували колишній заступник голови Міноборони Сергія Шойгу, а нині голова комітету із оборони Держдуми Андрій Картаполов та перший заступник голови комітету Андрій Красов.

До категорії тяжких російський кримінальний кодекс відносить злочини, за які можна отримати понад п’ять років позбавлення волі. На офіційному порталі “Пояснюємо РФ”, де коментують особливості нинішньої мобілізації, йдеться, що до погашення судимості мобілізувати людину до армії не можна.

При цьому військкомати за допомогою кримінально-виконавчих інспекцій уже мобілізують людей із судимістю, не чекаючи на зміну закону, стверджують правозахисники.

Умовно засуджені, яким вручали повістки, коли вони приходили відзначатись у кримінально-виконавчу інспекцію, зверталися і до правозахисної організації “Русь, що сидить” (визнана НКО-“іноагентом”), підтвердила Бі-бі-сі керівник її юридичного департаменту Ольга Подоплелова.

“У цій ситуації ми радили їм не брати повістку добровільно і заперечувати заклик щодо мобілізації у всіх можливих інстанціях як незаконний”, – каже вона.

На її думку, поправка про скасування заборони мобілізувати засуджених за тяжкими статтями спрямована саме на мобілізацію умовно засуджених чи звільнених людей.