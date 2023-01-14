У Росії «ватник» Хабенський вигнав актора Назарова з театру за підтримку України

Раніше Дмитро Назаров засудив війну в Україні і закликав не вірити кремлівській пропаганді.

Російський актор Дмитро Назаров, який прославився завдяки серіалу “Кухня”, нещодавно дав скандальне інтерв’ю. Назаров закликав не вірити кремлівській пропаганді. Також він розкритикував режим Путіна і криваву війну на території України.

В інтерв’ю Дмитро позитивно висловився на адресу свого колеги і противника війни – актора Анатолія Білого (ролі у фільмах “Ярик”, “Купрін. Яма”, “Миру” та інших).

Реакція в РФ не змусила довго чекати – там почали масово скасовувати вистави, в яких грає Дмитро Назаров. Наприклад, виставу в Нижньому Тагілі заборонили показувати без жодного попередження. РосЗМІ пишуть, що місцеві жителі нібито не захотіли бачити “зрадника” на сцені.

Пропагандисти повідомляють, що Костянтин Хабенський звільнив Дмитра Назарова і його дружину Ольгу Васильєву з МХТ ім. Чехова. У причині звільнення вказані “гучні антиросійські настрої” акторів. Відзначимо, що в театрі Чехова Назаров працював більше 20 років. // УНІАН