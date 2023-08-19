У Росії заявили про атаку на аеродром базування Ту-22М3 в Новгородській області

У Міноборони РФ стверджують, що пошкоджено один літак, але, за свідченнями очевидців, горять мінімум два.

У Росії повідомляють про атаку дрона на військовий аеродром Сольці в Новгородській області рф, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Як повідомляє російське Міноборони, атака сталася вранці о 10 годині.

“Сьогодні близько 10.00 МСК київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області. БПЛА був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому і дивувався зі стрілецької зброї”, – пишуть росіяни.

Також в МО Росії повідомляють, що в результаті атаки на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків.

“Пошкодження отримав один літак, постраждалих в результаті терористичного акту немає”, – запевняють в Міноборони РФ. У соцмережах відзначають, що пошкодження швидше за все отримав Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Водночас, як зазначає тг-канал ВЧК-ОГПУ, за оцінками очевидців, після удару БПЛА по військовому аеродрому Сольці вибухнуло, як мінімум, два літаки.

Також наголошується, що після вибуху решта літаків поспіхом переміщують в Мурманську область.

“На військовому аеродромі в Сольцях, по якому вдарив БПЛА, знаходилися Дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Згідно з міжнародними сервісами, зараз вцілілі літаки переміщуються в Оленью Мурманської області”, – йдеться в повідомленні каналу. // УНІАН