У Росії знищено одного із розробників засобів РЕБ. Його авто підірвали поблизу кордону з Україною

У росії загинув Євгеній Ритніков — директор конструкторського бюро «Брянський електромеханічний завод» та один із ключових розробників російського засобу РЕБ «Красуха».

Про це пише російський Telegram-канал Mash.

Він помер у ніч проти 18 квітня поблизу російсько-українського кордону. За даними медіа, Ритніков та його колеги померли через вибух саморобного вибухового пристрою в його автівці.

Вибухівка спрацювала, коли він разом з іншими сідав у салон машини. // hromadske