У российского летчика, бомбившего Украину и сбитого под Николаевом, отец и бабушка живут на Полтавщине
Летчик, самолет которого сбили 5 марта в Николаевской области, прилетел сбрасывать бомбы на украинские города из города Саки в Крыму, в то время как его отец и бабушка живут в Украине.
Об этом «Новостям-N» стало известно из собственных источников.
Военнослужащий РФ Алексей Головенский успел катапультироваться, но его задержали. Оказалось, что его отец проживает в украинском городе Кременчуг, а родная бабушка — в Глобино Полтавской области.
Напомним, 5 марта был сбит российский самолет.
Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
«Минус русский самолет», — написал губернатор, выложив видео горящего в поле воздушного транспорта.
Пилот катапультировался, но его задержали.
Во время допроса он сообщил, что его воинская часть базируется в г. Саки, в Крыму.