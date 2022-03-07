У российского летчика, бомбившего Украину и сбитого под Николаевом, отец и бабушка живут на Полтавщине

Летчик, самолет которого сбили 5 марта в Николаевской области, прилетел сбрасывать бомбы на украинские города из города Саки в Крыму, в то время как его отец и бабушка живут в Украине.

Об этом «Новостям-N» стало известно из собственных источников.

Военнослужащий РФ Алексей Головенский успел катапультироваться, но его задержали. Оказалось, что его отец проживает в украинском городе Кременчуг, а родная бабушка — в Глобино Полтавской области.

Напомним, 5 марта был сбит российский самолет.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Минус русский самолет», — написал губернатор, выложив видео горящего в поле воздушного транспорта.

Пилот катапультировался, но его задержали.

Во время допроса он сообщил, что его воинская часть базируется в г. Саки, в Крыму.