У Ростовській області РФ четверту добу не можуть загасити атаковану дронами нафтобазу: супутникові знімки

Опубліковано супутникові знімки пожежі на нафтобазі “Росрезерву” в Ростовській області Росії, яка триває вже четверту добу.

Про це повідомляють російська служба Радіо Свобода, OSINT-аналітик з ніком MT_Anderson

OSINT-аналітик підрахував, що вогонь повністю зруйнував 14 резервуарів з паливом, 4 – частково зруйновані, 16 – не пошкоджені. Про стан решти 44-х резервуарів даних він не наводить, адже вони вкриті щільним шаром диму.

Розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату “Кавказ” Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.

Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа – горіли резервуари з дизпаливом.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п’ятеро.

У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

УП