У Ростовській області РФ здійнявся дим: імовірно, над військовими складами (фото)
У місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області сьогодні, 6 січня, здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко написав, що в Каменську-Шахтинському помічено густий дим. У місті розташований “Комбінат Каменський” – підприємство, на якому виробляють паливо для ракетних двигунів. Зокрема, паливо призначене для ракет “Іскандер”, РСЗВ “Смерч” і “Ураган”.
Також у населеному пункті розташовані військові склади, які причетні до підприємства.
“На сховищах військово-технічного майна, причетних до “Комбінату Каменського”, зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим”, – наголосив Коваленко.