У Ростовській області РФ здійнявся дим: імовірно, над військовими складами (фото)

У місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області сьогодні, 6 січня, здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко написав, що в Каменську-Шахтинському помічено густий дим. У місті розташований “Комбінат Каменський” – підприємство, на якому виробляють паливо для ракетних двигунів. Зокрема, паливо призначене для ракет “Іскандер”, РСЗВ “Смерч” і “Ураган”.