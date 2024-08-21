У Ростовському суді РФ прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених з «Азову»

У Ростовській області росіяни влаштовують судилище над українськими військовополоненими, – прокуратура вимагає для них від 16 до 24 років колонії.

Про це пише російське видання “Медіазона“.

Загалом у справі проходять 24 українці. Усі вони в різний час служили в “Азові” за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя і “Азовсталі”, інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані у себе вдома або під час “фільтрації”. Двох – Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського – вже обміняли на російських військовополонених і судять заочно.

У справі проходять дев’ять жінок, більшість із них – кухарки, які готували їжу для військовослужбовців полку “Азов”. Кримінальну справу порушили на території самопроголошеної ДНР, і обвинувачених утримували в СІЗО Донецька. У вересні 2022 року справа надійшла до місцевого суду, який після кількох місяців слухань перенаправив її до Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.

Зокрема росіяни проводять судилище над:

Оленою Аврамовою, Оленою Бондарчук та Лілією Павріанідіс. Їм приписують до 17 років позбавлення волі;

Ніною Бондаренко, Наталією Гольфінер, Іриною Могитич та Владиславою Майбородою – до 16 років;

Артемом Гребешковим, Артуром Грецьким, Олексієм Смиковим, Ярославом Ждамаровим та Олександром Мероченцем – до 23 років;

Анатолієм Грициком, Олегом Міжгородським, Олександром Мухіним і Микитою Тимоніним – до 22 років;

Олегом Жарковим – до 19,5 року;

Олександрою Ірхою – до 21 року; Мариною Текіною – до 16,5 року;

Лілією Руденко – до 19 року та Олегом Тишкулою – до 24 років.

Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тому термін йому не запитували. // УП