У розвідці повідомляють, що російські солдати масово здаються у полон
Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телеканалу “FREEДОМ” розповів як рятує життя проект “Хочу жить” та роз’яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.
Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень.
Також Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в рф видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet