У розвідці повідомляють, що російські солдати масово здаються у полон

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телеканалу “FREEДОМ” розповів як рятує життя проект “Хочу жить” та роз’яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.

Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень.

Також Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в рф видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Головне управління розвідки Міністерства оборони України