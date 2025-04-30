У рукаві Трампа був козир, який той не використав. Тепер він благає Путіна припинити приниження — The Atlantic

Журналісти зазначають: у довгостроковій перспективі Путін слабкий, але в короткостроковій — Україна ще слабкіша.

У матеріалі сказано, що угода по Україні, яка формується зараз, настільки одностороння на користь Путіна, що адміністрації Трампа доводиться “вигадувати” поступки Росії. Наприклад, президент США заявив, що диктатор погодився не захоплювати усю Україну. Втім, це не поступка, насправді російський президент саме цього й хоче, але зробити не може.

“Перш за все це показує, що Трамп не такий великий парламентер, яким сам себе вважає”, — наголошують журналісти.

Натомість від України сьогодні вимагають відмовитися від частини своєї території, аби “отримати якісь гарантії безпеки” у майбутньому. Та РФ, яка, здавалося б, відчайдушно потребує угоди, не погоджується з цим. Це свідчить, що Путін від самого початку не хотів припинення боїв, але Трамп навіть не спробував з’ясувати це.

“У довгостроковій перспективі Путін слабкий, але в короткостроковій — Україна ще слабкіша, і Путін робить ставку на її крах раніше, ніж заваляться його власні сили. Він завжди вважав, що час працює на нього, — сказано у матеріалі. — Щоб змінити цю думку, Путін мав би повірити, що Трамп навсправжки має намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі”.

Аби домогтися підписання мирної угоди, Трампові потрібно було переконливо блефувати, мовляв, він готовий підтримати Україну. У його рукаві був цей головний козир, але глава Білого дому його не використав. Тож тепер його заклики до Путіна припинити бомбардування цивільного населення в Україні журналісти сприймають радше як благання перестати принижувати його самого перед усім світом.

“Неважко уявити, з яким задоволенням Путін прочитав цей жалібний пост… Трамп, мабуть, просто хоче закрити українське питання, щоб перейти до нормалізації відносин із Росією… Але якби Путін справді хотів партнерства зі США, він хоча б зробив жест назустріч, як усі й очікували. Замість цього він відповів на капітуляцію Трампа ракетним ударом по цивільній цілі”, — сказано у матеріалі.

Путін може вважати, що Трамп настільки хоче покращити відносини з Росією, що терпить будь-які приниження. Для глави Білого дому це погана новина, яка віщує про нестабільність та конфлікти, які й визначатимуть цей багатополярний світ.