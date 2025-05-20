У «Шахеди» почали встановлювати нові комбіновані 90-кг бойові частини

Нова російська бойова частина КОФЗБЧ для Shahed-136 має комбіновану кумулятивну, уламкову, фугасну та запалювальну дію, іранська – лише трохи простіша.

У російські далекобійні дрони типу Shahed-136 почали встановлювати два нових види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Про це стало відомо Defense Express з власних джерел, а також отримано фотографії та опис цього нового оснащення “шахедів”.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс КОФЗБЧ – кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна. Вибухова речовина залишилась без змін – ТГФ-35П2 – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.

Нагадаємо, що з зими минулого року ворог використовує схожу комбіновану бойову частину кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної дії, яка має маркування БСТ-52. Але її вага близько 50 кг.