У Скадовську вибухнув автомобіль з двома офіцерами-окупантами (фото)
20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.
У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу.
ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Слава Україні!
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet