У Скадовську вибухнув автомобіль з двома офіцерами-окупантами (фото)

20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу.

ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України