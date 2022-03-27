У Славутичі під час мирної проукраїнської акції окупанти вбили трьох місцевих жителів

У місті Славутич Київської області окупанти вбили трьох мирних жителів під час мирної проукраїнської акції протесту.

Про це у своєму Telegram інформує Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

«За оновленими даними у місті Славутичі Київської області під час мирної проукраїнської акції протесту окупантами вбито трьох мирних жителів», — вказала Омбудсмен.

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Також Денісова вказала, що у місті Ірпінь на Київщині рашисти вбили директора дитячого садочка «Віночок» Ларису Осипенко та її чоловіка. А від артилерійських ударів військ загарбників по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району, а також місту Буча 26 березня загинуло троє та поранено шестеро мирних жителів.

У Чернігові, за даними Омбудсмена, ультрамарафонець-рекордсмен Максим Ус та його родина потрапила під артобстріл житлового масиву. Син загинув. Дружина травмована та потребує евакуації.

А внаслідок обстрілу рашистами міста Барвінкове Ізюмського району Харківської області загинуло п’ятеро осіб. Кількість поранених встановлюється.

На Донеччині поблизу Авдіївки ворог вів обстріли суворо забороненими боєприпасами з білим фосфором. По місту Красногорівка вдарив з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» касетними боєприпасами, які впали посеред вулиць приватного сектору.

Доповнення

Вночі у Донецькій області російські окупанти обстріляли Світлодарську територіальну громаду, під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових приміщень.