У Слов’янську в результаті удару росіян зруйновано дитсадок
Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ у Донецькій області.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
“Доброго ранку, Слов’янськ! П’ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок «Теремок» на вул. Торській”, – написав він у фейсбуці.
На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, 29 серпня у Словʼянську росіяни з артилерії обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста. // LB.ua