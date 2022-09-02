У Слов’янську в результаті удару росіян зруйновано дитсадок

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ у Донецькій області.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

“Доброго ранку, Слов’янськ! П’ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок «Теремок» на вул. Торській”, – написав він у фейсбуці.

На щастя, обійшлося без жертв.